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Пермякова Анна Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1831 ст.

Дочь: Круподерова (Пермякова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Пермяков Михаил Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Пермякова Крестина Михайловна

Отец ребёнка: Пермяков Михаил Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1844 ст.

Дочь: Пермякова Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Пермяков Михаил Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.01.1850 ст.

Сын: Пермяков Феопемт Миайлович

Отец ребёнка: Пермяков Михаил Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1852 ст.

Дочь: Пермякова Ефимия Михайловна

Отец ребёнка: Пермяков Михаил Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Пермяков Иван Миайлович

Отец ребёнка: Пермяков Михаил Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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