Пермякова Анна Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1831 ст.
Дочь: Круподерова (Пермякова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Пермяков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Пермякова Крестина Михайловна
Отец ребёнка: Пермяков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1844 ст.
Дочь: Пермякова Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Пермяков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1850 ст.
Сын: Пермяков Феопемт Миайлович
Отец ребёнка: Пермяков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1852 ст.
Дочь: Пермякова Ефимия Михайловна
Отец ребёнка: Пермяков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Пермяков Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно