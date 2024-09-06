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Кондакова (Колсанова) Елена Андреевна

Место рождения

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.05.1893

Дата смерти

29.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893

Отец: Колсанов Андрей Васильевич

Мать: Колсанова Вера Власовна

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-WWLG?i=10&wc=QG1W-ZNH%3A1047421501%2C1047647001%2C1047678601%2C1588885652&cc=1931806
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондаков Николай Степанович

Рождение ребёнка
14.09.1929

Сын: Кондаков Валерьян Николаевич

Отец ребёнка: Кондаков Николай Степанович

Смерть
29.06.1964

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