Кондакова (Колсанова) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1893
Дата смерти29.06.1964
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-WWLG?i=10&wc=QG1W-ZNH%3A1047421501%2C1047647001%2C1047678601%2C1588885652&cc=1931806
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1929
Сын: Кондаков Валерьян Николаевич
Отец ребёнка: Кондаков Николай Степанович
Смерть
29.06.1964