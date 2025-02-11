Давыд Иванов
мужской, родился 1832, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецНиконов Иван Никонов1793 г.р.
МатьНиконова Матрёна Фаддеева1806 г.р.
Супруги
Надежда Исаева Дорофеевка1828 г.р.
Дети
Анна Давыдова1854 г.р.
Агафья Давыдова1856 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Никонов Иван Никонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Давыдова
Мать ребёнка: Надежда Исаева Дорофеевка
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агафья Давыдова
Мать ребёнка: Надежда Исаева Дорофеевка
Рождение ребёнка
1857
Сын: Никонов Иван Давыдов Дорофеевка
Мать ребёнка: Надежда Исаева Дорофеевка
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно