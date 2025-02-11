Давыд Иванов 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыд Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1832, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Никонов Иван Никонов1793 г.р.
Мать
Никонова Матрёна Фаддеева1806 г.р.
Супруги
Надежда Исаева Дорофеевка1828 г.р.
Дети
Анна Давыдова1854 г.р.
Агафья Давыдова1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Никонов Иван Никонов

Мать: Никонова Матрёна Фаддеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Исаева Дорофеевка

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

69

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Давыдова

Мать ребёнка: Надежда Исаева Дорофеевка

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

58

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агафья Давыдова

Мать ребёнка: Надежда Исаева Дорофеевка

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Никонов Иван Давыдов Дорофеевка

Мать ребёнка: Надежда Исаева Дорофеевка

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

58

Смерть
Неизвестно

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