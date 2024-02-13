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Наталья Егорова

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

15.10.1837 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.11.1822 ст.

Муж: Иван Дмитриев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.12.1825 ст.

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.09.1830 ст.

Сын: Федора Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.01.1833 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.07.1835 ст.

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1837 ст.

Сын: Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
15.10.1837 ст.
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От родов

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