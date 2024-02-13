Наталья Егорова
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смерти15.10.1837 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1822 ст.
Муж: Иван Дмитриев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.12.1825 ст.
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
06.09.1830 ст.
Сын: Федора Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
15.01.1833 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
07.07.1835 ст.
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
02.10.1837 ст.
Сын: Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Смерть
15.10.1837 ст.
От родов