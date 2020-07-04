Кунингас (Суйслепп) Сирье
Место рождения
Дата рождения10.07.1955
Дата смерти04.07.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунингас Ульвар
Отец ребёнка: Кунингас Ухур
Бракосочетание
С 23.02.1973 по 1974
Муж: Кунингас Ухур
Смерть
04.07.2020
Место погребения: Pärnamäe kalmistu, 36 Pärnamäe tee, Tallinn, Harju maakond, 11914, Estonia (Эстония)