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Кунингас (Суйслепп) Сирье

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Место рождения

Абья-Палуоя, Mulgi vald, Viljandi maakond

Дата рождения

10.07.1955

Дата смерти

04.07.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Абья-Палуоя, Mulgi vald, Viljandi maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунингас Ульвар

Отец ребёнка: Кунингас Ухур

Бракосочетание
С 23.02.1973 по 1974

Муж: Кунингас Ухур

Смерть
04.07.2020
Место погребения: Pärnamäe kalmistu, 36 Pärnamäe tee, Tallinn, Harju maakond, 11914, Estonia (Эстония)

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