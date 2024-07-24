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Лучкин Стефан Иларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Лучкин Ларион Козьмин

Мать: Пелагея

Бракосочетание
08.11.1848

Жена: Лучкина Дарья Ефремова

Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1852

Дочь: Матрона Стефанова

Мать ребёнка: Лучкина Дарья Ефремова

Колпина, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1857

Сын: Лучкин Федор Стефанов

Мать ребёнка: Лучкина Дарья Ефремова

Колпина, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно

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