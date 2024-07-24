Лучкин Стефан Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Лучкин Ларион Козьмин
Мать: Пелагея
Бракосочетание
08.11.1848
Жена: Лучкина Дарья Ефремова
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1852
Дочь: Матрона Стефанова
Мать ребёнка: Лучкина Дарья Ефремова
Рождение ребёнка
06.02.1857
Мать ребёнка: Лучкина Дарья Ефремова
Смерть
Неизвестно