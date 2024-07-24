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Лучкина Дарья Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ефрем Федотов

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1848

Муж: Лучкин Стефан Иларионович

Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1852

Дочь: Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Лучкин Стефан Иларионович

Колпина, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1857

Сын: Лучкин Федор Стефанов

Отец ребёнка: Лучкин Стефан Иларионович

Колпина, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно

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