Лучкина Дарья Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ефрем Федотов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1848
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1852
Дочь: Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Лучкин Стефан Иларионович
Рождение ребёнка
06.02.1857
Отец ребёнка: Лучкин Стефан Иларионович
Смерть
Неизвестно