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Черников Виктор Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

13.04.1908 ст.

Дата смерти

22.09.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1908 ст.

Отец: Черников Иван Васильевич

Мать: Черникова Варвара Федосеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF5-L?i=257&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
20.04.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
22.09.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кровавого поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFD-T?i=320&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.09.1908 ст.
на кладбище д. Кровной
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