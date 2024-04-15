Черников Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения13.04.1908 ст.
Дата смерти22.09.1908 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1908 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF5-L?i=257&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
20.04.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
22.09.1908 ст.
Причина смерти: от кровавого поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFD-T?i=320&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.09.1908 ст.
на кладбище д. Кровной