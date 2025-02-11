Пивцаева (Земцова) Анна Лукина Около 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Пивцаева (Земцова) Анна Лукина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1862, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Супруги
Пивцаев Зот Васильевич1860 г.р.
Дети
Пивцаев Павел Зотиевич25.06.1882 г.р.
(Пивцаева) Евдокия Зотова02.08.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
06.02.1881

Муж: Пивцаев Зот Васильевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
25.06.1882

Сын: Пивцаев Павел Зотиевич

Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
02.08.1885

Дочь: (Пивцаева) Евдокия Зотова

Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1888

Сын: Пивцаев Феодор Зотович

Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
27.01.1889

Дочь: Стоит Пометка Выслана 18.02.58 Номер 746613Ер 746 (Пивцаева) Агафья Зотова

Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
10.04.1891

Дочь: Толкачева (Пивцаева) Ирина Зотовна

Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
16.10.1893

Дочь: (Пивцаева) Параскева Зотовна

Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
08.03.1896

Дочь: (Пивцаева) Христина Зотовна

Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
26.11.1900

Сын: Пивцаев Андрей Зотович

Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
01.07.1904

Сын: Пивцаев Кузьма Зотович

Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

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