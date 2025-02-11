Пивцаева (Земцова) Анна Лукина
женский, родилась Около 1862, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Супруги
Пивцаев Зот Васильевич1860 г.р.
Дети
Пивцаев Павел Зотиевич25.06.1882 г.р.
(Пивцаева) Евдокия Зотова02.08.1885 г.р.Показать еще 7
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Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1881
Рождение ребёнка
25.06.1882
Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1885
Дочь: (Пивцаева) Евдокия Зотова
Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1889
Дочь: Стоит Пометка Выслана 18.02.58 Номер 746613Ер 746 (Пивцаева) Агафья Зотова
Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1891
Дочь: Толкачева (Пивцаева) Ирина Зотовна
Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1893
Дочь: (Пивцаева) Параскева Зотовна
Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич
Рождение ребёнка
08.03.1896
Дочь: (Пивцаева) Христина Зотовна
Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич
Рождение ребёнка
26.11.1900
Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1904
Отец ребёнка: Пивцаев Зот Васильевич