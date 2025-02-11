(Цыганова) Матрёна Мокеева 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

(Цыганова) Матрёна Мокеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1853, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Цыганов Мокей Васильевич1833 г.р.
Мать
Цыганова Агафья Александрова1831 г.р.
Супруги
Василий Иванович15.04.1853 г.р.
Дети
Прасковья Васильева08.10.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Цыганов Мокей Васильевич

Мать: Цыганова Агафья Александрова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

20

Бракосочетание
17.01.1873

Муж: Василий Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.10.1873

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванович

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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