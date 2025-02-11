(Цыганова) Матрёна Мокеева
женский, родилась 1853, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЦыганов Мокей Васильевич1833 г.р.
МатьЦыганова Агафья Александрова1831 г.р.
Супруги
Василий Иванович15.04.1853 г.р.
Дети
Прасковья Васильева08.10.1873 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.01.1873
Муж: Василий Иванович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1873
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванович
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно