Кесаева-Акоева Дзкрасса Дафаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кесаев Дафа
Мать: Акоева Х Х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева Рая Ивановна
Отец ребёнка: Гуцаев Иван Дафанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева Роза Ивановна
Отец ребёнка: Гуцаев Иван Дафанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1934
Сын: Гуцаев Юрий Иванович
Отец ребёнка: Гуцаев Иван Дафанович
Рождение ребёнка
04.01.1936
Дочь: Гуцаева-Едзаева Ира Ивановна
Отец ребёнка: Гуцаев Иван Дафанович
Смерть
Неизвестно