Кесаева-Акоева Дзкрасса Дафаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кесаева-Акоева Дзкрасса Дафаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кесаев Дафа

Мать: Акоева Х Х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Рая Ивановна

Отец ребёнка: Гуцаев Иван Дафанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Роза Ивановна

Отец ребёнка: Гуцаев Иван Дафанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуцаев Иван Дафанович

Рождение ребёнка
04.01.1934

Сын: Гуцаев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Гуцаев Иван Дафанович

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
04.01.1936

Дочь: Гуцаева-Едзаева Ира Ивановна

Отец ребёнка: Гуцаев Иван Дафанович

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно

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