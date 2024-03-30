Кузнецова (Варваричева) Арина Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Варваричева) Арина Софроновна

Место рождения

Чернево, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Варваричев Софрон Васильевич

Мать: Варваричева Феврония Кузьмина

Чернево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кузнецова Анна Меркурьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Меркурий Терентьевич

Гнильцы, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кузнецов Петр Меркурьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Меркурий Терентьевич

Большое Сафроново, Кашинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кузнецов Михаил Меркурьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Меркурий Терентьевич

Большое Сафроново, Кашинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кузнецов Федор Меркурьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Меркурий Терентьевич

Большое Сафроново, Кашинский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Меркурий Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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