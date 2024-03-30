Кузнецова (Варваричева) Арина Софроновна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кузнецова Анна Меркурьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Меркурий Терентьевич
Гнильцы, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кузнецов Петр Меркурьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Меркурий Терентьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кузнецов Михаил Меркурьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Меркурий Терентьевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кузнецов Федор Меркурьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Меркурий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно