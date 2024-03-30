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Кузнецов Меркурий Терентьевич

Место рождения

Гнильцы, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Гнильцы, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кузнецова Анна Меркурьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Арина Софроновна

Гнильцы, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кузнецов Петр Меркурьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Арина Софроновна

Большое Сафроново, Кашинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кузнецов Михаил Меркурьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Арина Софроновна

Большое Сафроново, Кашинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кузнецов Федор Меркурьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Арина Софроновна

Большое Сафроново, Кашинский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Арина Софроновна

Смерть
Неизвестно
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