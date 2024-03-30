Кузнецов Меркурий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кузнецова Анна Меркурьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Арина Софроновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кузнецов Петр Меркурьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Арина Софроновна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кузнецов Михаил Меркурьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Арина Софроновна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кузнецов Федор Меркурьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Арина Софроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно