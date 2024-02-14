Карсаева (Карсаева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1922
Дата смерти25.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1922
Отец: Дягилева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1951
Дочь: (Карсаева) Галина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.01.1994