Карсаева (Карсаева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карсаева (Карсаева) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1922

Дата смерти

25.01.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1922

Отец: Дягилева ?

Мать: Антропова (Дягилева) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1951

Дочь: (Карсаева) Галина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.01.1994

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