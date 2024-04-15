Картавченко Алексей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Картавченко Даниил
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Толстолужская ? Наталья Алексеевна
Место жительства
По 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1846
из деревни Березуцкой Будасова той что на Ломне
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрона Алексеевна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
10.11.1864 ст.
Сын: Картавченко Порфирий Алексеевич
Мать ребёнка: Картавченко Агафья Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQB3-V?i=788&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно