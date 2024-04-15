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Картавченко Алексей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Картавченко Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Толстолужская ? Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
По 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
из деревни Березуцкой Будасова той что на Ломне
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
10.11.1864 ст.

Сын: Картавченко Порфирий Алексеевич

Мать ребёнка: Картавченко Агафья Васильевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQB3-V?i=788&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Картавченко Агафья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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