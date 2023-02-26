Артемий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий Сергеев

Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Демьян Артемиев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Логвин Артемиев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мавра Артемиева

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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