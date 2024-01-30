Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Зеленов Леон Тимофеевич
Зеленов Леон Тимофеевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1900
Дата смерти
1917
Пол
Мужской
Отец
Зеленов Тимофей
Около 1880 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец:
Зеленов Тимофей
Мать: не указана
Смерть
1917
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия