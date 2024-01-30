Зеленов Леон Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленов Леон Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Зеленов Тимофей

Мать: не указана

Смерть
1917
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