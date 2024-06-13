Шеверда Иван Емельянович
Место рождения
Дата рождения23.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1872
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
15.12.1901
Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
15.12.1901
Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
17.11.1904
Дочь: Шеверда Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
20.10.1906
Дочь: Шеверда Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
07.01.1911
Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
20.04.1918
Дочь: Шеверда Александра Ивановна
Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна
Смерть
Неизвестно