Шеверда Иван Емельянович 23.09.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШеверда Иван Емельянович

Шеверда Иван Емельянович

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

23.09.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1872

Отец: Шеверденко Емельян Андреевич

Мать: Шеверденко Агрипина Гордеевна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеверда Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шеверда Сергей Иванович

Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.12.1901

Сын: Шеверда Павел Иванович

Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.12.1901

Сын: Шеверда Степан Иванович

Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1904

Дочь: Шеверда Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1906

Дочь: Шеверда Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Шеверда Иван Иванович

Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.04.1918

Дочь: Шеверда Александра Ивановна

Мать ребёнка: Шеверда Ксения Филипповна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.