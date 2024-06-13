Шеверда Ксения Филипповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШеверда Ксения Филипповна

Шеверда Ксения Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеверда Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шеверда Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.12.1901

Сын: Шеверда Павел Иванович

Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.12.1901

Сын: Шеверда Степан Иванович

Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1904

Дочь: Шеверда Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1906

Дочь: Шеверда Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Шеверда Иван Иванович

Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.04.1918

Дочь: Шеверда Александра Ивановна

Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Березанка, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.