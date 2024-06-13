Шеверда Ксения Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович
Рождение ребёнка
15.12.1901
Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович
Рождение ребёнка
15.12.1901
Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович
Рождение ребёнка
17.11.1904
Дочь: Шеверда Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович
Рождение ребёнка
20.10.1906
Дочь: Шеверда Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович
Рождение ребёнка
07.01.1911
Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович
Рождение ребёнка
20.04.1918
Дочь: Шеверда Александра Ивановна
Отец ребёнка: Шеверда Иван Емельянович
Смерть
Неизвестно