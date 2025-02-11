Андрейкин Петр Дмитриев
мужской, родился 27.06.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 19.08.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАндрейкин В 1896 Дмитрий Степанов / Дмитрий Иванов22.10.1868 г.р.
Мать(Кудряшова) Евдокия Семёнова04.03.1878 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1898
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.08.1898
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область