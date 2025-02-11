Андрейкин Петр Дмитриев 27.06.1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрейкин Петр Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 27.06.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 19.08.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Андрейкин В 1896 Дмитрий Степанов / Дмитрий Иванов22.10.1868 г.р.
Мать
(Кудряшова) Евдокия Семёнова04.03.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1898

Отец: Андрейкин В 1896 Дмитрий Степанов / Дмитрий Иванов

Мать: (Кудряшова) Евдокия Семёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
19.08.1898
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от поноса

Мы используем куки для улучшения работы сайта.