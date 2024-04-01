Воротников Степан Крест. Д. Белой, Соколовской Волости Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Табаринцева Ефимия Степанова
Мать ребёнка: Воротникова ?
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Воротников Иван Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Степанов
Мать ребёнка: Воротникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоминцова Ефросинья Степанова
Мать ребёнка: Воротникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Степанова
Мать ребёнка: Воротникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феоктиста Степанова
Мать ребёнка: Воротникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воротников Григорий Крест. Д. Ганькиной Степанов
Мать ребёнка: Воротникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воротникова ?
Смерть
Неизвестно