Воротников Степан Крест. Д. Белой, Соколовской Волости Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротников Степан Крест. Д. Белой, Соколовской Волости Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Табаринцева Ефимия Степанова

Мать ребёнка: Воротникова ?

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Воротников Иван Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Степанов

Мать ребёнка: Воротникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоминцова Ефросинья Степанова

Мать ребёнка: Воротникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Степанова

Мать ребёнка: Воротникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феоктиста Степанова

Мать ребёнка: Воротникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воротников Григорий Крест. Д. Ганькиной Степанов

Мать ребёнка: Воротникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротникова ?

Смерть
Неизвестно
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