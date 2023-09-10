Руднева Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1993
Сын: Руднев Игорь Константинович
Отец ребёнка: Руднев Константин Валерьевич
Рождение ребёнка
20.03.1998
Дочь: Руднева Валерия Константиновна
Отец ребёнка: Руднев Константин Валерьевич