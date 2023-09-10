Руднева Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Константин Валерьевич

Рождение ребёнка
09.10.1993

Сын: Руднев Игорь Константинович

Отец ребёнка: Руднев Константин Валерьевич

Рождение ребёнка
20.03.1998

Дочь: Руднева Валерия Константиновна

Отец ребёнка: Руднев Константин Валерьевич

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