Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Стриженко Матрена Матвеевна

Отец ребёнка: Стриженко Матвей

Верхняя Орелька, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стриженко Матвей

Смерть
1933
Вместе с детьми (кроме Матрены) и вторым мужем (фамилия не известна) была репрессирована в Сибирь и там вроде умерли от голода
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