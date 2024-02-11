Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Стриженко Матрена Матвеевна
Отец ребёнка: Стриженко Матвей
Верхняя Орелька, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стриженко Матвей
Смерть
1933
Вместе с детьми (кроме Матрены) и вторым мужем (фамилия не известна) была репрессирована в Сибирь и там вроде умерли от голода