Новиков Федор
Место рожденияНовомосковск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Иван
Новомосковск
Рождение ребёнка
1925
Сын: Новиков Владимир
Мать ребёнка: Новикова Евфросиния
Новомосковск
Рождение ребёнка
1938
Сын: Новиков Олег
Мать ребёнка: Новикова Евфросиния
Новомосковск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Валентин
Мать ребёнка: Новикова Евфросиния
Новомосковск
Смерть
1970