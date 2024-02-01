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Новиков Федор

Место рождения

Новомосковск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Иван

Мать: не указана

Новомосковск
Рождение ребёнка
1925

Сын: Новиков Владимир

Мать ребёнка: Новикова Евфросиния

Новомосковск
Рождение ребёнка
1938

Сын: Новиков Олег

Мать ребёнка: Новикова Евфросиния

Новомосковск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Валентин

Мать ребёнка: Новикова Евфросиния

Новомосковск
Смерть
1970
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