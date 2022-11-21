Ерегин Анисим Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегин Анисим Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжова (Ерегина) Тамара Анисимовна

Мать ребёнка: Ерегина (Варзина) Евгения Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерегина Валентина Анисимовна

Мать ребёнка: Ерегина (Варзина) Евгения Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина (Варзина) Евгения Романовна

Смерть
Неизвестно

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