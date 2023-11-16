Самылин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Самылина Анастасия Петровна
Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Самылина Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самылин Федор
Мать ребёнка: Самылина Анастасия Петровна