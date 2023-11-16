Самылин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Самылин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Самылина Анастасия Петровна

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самылин Николай Иванович

Мать ребёнка: Самылина Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самылина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самылин Федор

Мать ребёнка: Самылина Анастасия Петровна

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