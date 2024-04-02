Горьков Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горьков Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Горькова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горьков Егор Владимирович

Мать ребёнка: Горькова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горькова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горькова ? Владимировна

Мать ребёнка: Горькова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горькова Юлия

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