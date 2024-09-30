Лотта (Хюння) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотта (Хюння) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1896

Муж: Лотта Андрей Абрамович

Рождение ребёнка
27.02.1899

Сын: Лотта Павел Андреевич

Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович

Лоттолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1902

Сын: Лотта Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович

Лоттолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1903

Сын: Лотта Петр Андреевич

Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович

Лоттолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1905

Сын: Лотта Александр Андреевич

Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович

Лоттолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1907

Сын: Лотта Захар Андреевич

Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович

Лоттолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1909

Дочь: (Лотта) Анна-Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович

Лоттолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1912

Сын: Лотта Абрам Андреевич

Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович

Лоттолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1914

Дочь: (Лотта) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович

Лоттолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1917

Дочь: (Лотта) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович

Лоттолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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