Лотта (Хюння) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1896
Рождение ребёнка
27.02.1899
Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
09.09.1902
Сын: Лотта Иван Андреевич
Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
08.03.1903
Сын: Лотта Петр Андреевич
Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
02.05.1905
Сын: Лотта Александр Андреевич
Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
30.07.1907
Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
11.05.1909
Дочь: (Лотта) Анна-Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
03.06.1912
Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
26.12.1914
Дочь: (Лотта) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
06.04.1917
Дочь: (Лотта) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Лотта Андрей Абрамович
Смерть
Неизвестно