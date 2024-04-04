Амирова Сахип Амир кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирова Сахип Амир кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габидуллин Абдулбасир Габидулла улы

Рождение ребёнка
1830

Сын: Басиров Абдулхаким Абдулбасир улы

Отец ребёнка: Габидуллин Абдулбасир Габидулла улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Басыров Абдулфаиз Абдулбасыр улы

Отец ребёнка: Габидуллин Абдулбасир Габидулла улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Басыров Тухфатулла Абдулбасыр улы

Отец ребёнка: Габидуллин Абдулбасир Габидулла улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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