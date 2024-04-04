Амирова Сахип Амир кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Басиров Абдулхаким Абдулбасир улы
Отец ребёнка: Габидуллин Абдулбасир Габидулла улы
Рождение ребёнка
1833
Сын: Басыров Абдулфаиз Абдулбасыр улы
Отец ребёнка: Габидуллин Абдулбасир Габидулла улы
Рождение ребёнка
1850
Сын: Басыров Тухфатулла Абдулбасыр улы
Отец ребёнка: Габидуллин Абдулбасир Габидулла улы
Смерть
Неизвестно