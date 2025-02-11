Старкин Степан Алексеевич 26.04.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкин Степан Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.04.1914

умер 07.08.1917, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Старкин Алексей Уч Пмв Иосифович/ Осипович10.02.1887 г.р.
Мать
Старкина (Сорокина (Св. Выд. 27.12.40 И 14..08.49.)) Прасковья Филипповна26.07.1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1914

Отец: Старкин Алексей Уч Пмв Иосифович/ Осипович

Мать: Старкина (Сорокина (Св. Выд. 27.12.40 И 14..08.49.)) Прасковья Филипповна

Смерть
07.08.1917
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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