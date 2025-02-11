Старкин Степан Алексеевич
мужской, родился 26.04.1914
умер 07.08.1917, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСтаркин Алексей Уч Пмв Иосифович/ Осипович10.02.1887 г.р.
МатьСтаркина (Сорокина (Св. Выд. 27.12.40 И 14..08.49.)) Прасковья Филипповна26.07.1889 г.р.
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Рождение
26.04.1914
Отец: Старкин Алексей Уч Пмв Иосифович/ Осипович
Мать: Старкина (Сорокина (Св. Выд. 27.12.40 И 14..08.49.)) Прасковья Филипповна
Смерть
07.08.1917
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область