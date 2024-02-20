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Фурсов Анисим Андреевич

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Фурсов Андрей Панкратович

Мать: ?

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Аграфена Анисимовна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Бракосочетание
До 1773

Жена: Фурсова Екатерина Никифоровна

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд с.Дросково
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Лукерья Анисимовна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Аксинья Анисимовна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
Неизвестно
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