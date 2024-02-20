Фурсов Анисим Андреевич
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Фурсов Андрей Панкратович
Мать: ?
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Аграфена Анисимовна
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Бракосочетание
До 1773
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд с.Дросково
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Лукерья Анисимовна
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Аксинья Анисимовна
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
Неизвестно