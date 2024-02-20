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(Фурсова) Лукерья Анисимовна

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

1775

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Фурсов Анисим Андреевич

Мать: Фурсова Екатерина Никифоровна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
1784
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
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