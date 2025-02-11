Дмитрий Дмитриев 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитрий Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1818, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1854, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Агафья1786 г.р.
Отец
Дмитрий Акимов1784 г.р.
Супруги
Василиса Михайлова1818 г.р.
Дети
Трофим Дмитриев1841 г.р.
Елена Дмитриева1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Дмитрий Акимов

Мать: Агафья

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Михайлова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Трофим Дмитриев

Мать ребёнка: Василиса Михайлова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Елена Дмитриева

Мать ребёнка: Василиса Михайлова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Василиса Михайлова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1854
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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