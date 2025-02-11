Дмитрий Дмитриев
мужской, родился 1818, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1854, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАгафья1786 г.р.
ОтецДмитрий Акимов1784 г.р.
Супруги
Василиса Михайлова1818 г.р.
Дети
Трофим Дмитриев1841 г.р.
Елена Дмитриева1844 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Дмитрий Акимов
Мать: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Михайлова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Трофим Дмитриев
Мать ребёнка: Василиса Михайлова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Елена Дмитриева
Мать ребёнка: Василиса Михайлова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Яков Дмитриев
Мать ребёнка: Василиса Михайлова
Смерть
1854
Место жительства
1858