Аманова Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аманов Иван Матвеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1827
Дочь: (Аманова) Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Аманов Иван Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Аманова) Александра Иванова
Отец ребёнка: Аманов Иван Матвеев
Смерть
После 1834