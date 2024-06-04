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Аманова Василиса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аманов Иван Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1827

Дочь: (Аманова) Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Аманов Иван Матвеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Аманова) Александра Иванова

Отец ребёнка: Аманов Иван Матвеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834

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