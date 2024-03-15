Антипин Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антипин Андрей Викторович

Мать: Антипина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антпина Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипин Матвей Дмитиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипин Александр Дмитиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипин Данила Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

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