Антипин Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антипин Андрей Викторович
Мать: Антипина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антпина Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипин Александр Дмитиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипин Данила Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана