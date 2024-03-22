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Прудников Иван Андреев

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: Прудников Андрей

Мать: ?

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1913

Дочь: Клавдия Иванова

Мать ребёнка: Прудникова Варвара Борисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1914

Дочь: Зинаида Иванова

Мать ребёнка: Прудникова Варвара Борисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1916

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Прудникова Варвара Борисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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