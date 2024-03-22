Прудников Иван Андреев
Место рождения
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: Прудников Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.03.1913
Дочь: Клавдия Иванова
Мать ребёнка: Прудникова Варвара Борисова
Рождение ребёнка
03.10.1914
Дочь: Зинаида Иванова
Мать ребёнка: Прудникова Варвара Борисова
Рождение ребёнка
25.09.1916
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Прудникова Варвара Борисова
Смерть
Неизвестно