Прудникова Варвара Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудникова Варвара Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1913

Дочь: Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Прудников Иван Андреев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1914

Дочь: Зинаида Иванова

Отец ребёнка: Прудников Иван Андреев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1916

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Прудников Иван Андреев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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