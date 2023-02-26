Прудникова Варвара Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1913
Дочь: Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Прудников Иван Андреев
Рождение ребёнка
03.10.1914
Дочь: Зинаида Иванова
Отец ребёнка: Прудников Иван Андреев
Рождение ребёнка
25.09.1916
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Прудников Иван Андреев
Смерть
Неизвестно