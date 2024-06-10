Семенова (Задворнова) Пелагия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1874
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова (Семёнова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова (Семёнова) Мелания Александровна
Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Семёнов Иван Александрович
Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Семёнова (Семёнова) Ирина Александрова
Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Семёнов Стефан Александров
Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Семенов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Семенов Никита Александров
Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Семёнова (Семёнова) Анна Александрова
Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович
Смерть
1874