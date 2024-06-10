Семенова (Задворнова) Пелагия Васильева 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова (Задворнова) Пелагия Васильева

Семенова (Задворнова) Пелагия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1874

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Задворнов Василий Кузьмин

Мать: Задворнова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова (Семёнова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова (Семёнова) Мелания Александровна

Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Александр Устинович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Семёнов Иван Александрович

Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Семёнова (Семёнова) Ирина Александрова

Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Семёнов Стефан Александров

Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Семенов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Семенов Никита Александров

Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Семёнова (Семёнова) Анна Александрова

Отец ребёнка: Семенов Александр Устинович

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1874
Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.