Задворнова Евдокия Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1832

Дочь: Задворнова (Задворнова) Феврония Васильева

Отец ребёнка: Задворнов Василий Кузьмин

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Задворнов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Задворнов Василий Кузьмин

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Семенова (Задворнова) Пелагия Васильева

Отец ребёнка: Задворнов Василий Кузьмин

Смерть
Неизвестно

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