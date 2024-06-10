Задворнова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1832
Дочь: Задворнова (Задворнова) Феврония Васильева
Отец ребёнка: Задворнов Василий Кузьмин
Рождение ребёнка
1833
Сын: Задворнов Андрей Васильев
Отец ребёнка: Задворнов Василий Кузьмин
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Семенова (Задворнова) Пелагия Васильева
Отец ребёнка: Задворнов Василий Кузьмин
Смерть
Неизвестно