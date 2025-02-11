Фекла Перес. В 1851 Г Щучинск Александровна 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Фекла Перес. В 1851 Г Щучинск Александровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1843, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Александр Перес. В 1851 Г Щучинск Дмитриевич1809 г.р.
Мать
Матрена Перес. В 1851 Г Щучинск Артемьевна1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Александр Перес. В 1851 Г Щучинск Дмитриевич

Мать: Матрена Перес. В 1851 Г Щучинск Артемьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

76

Смерть
Неизвестно

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