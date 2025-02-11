Фекла Перес. В 1851 Г Щучинск Александровна
женский, родилась 1843, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецАлександр Перес. В 1851 Г Щучинск Дмитриевич1809 г.р.
МатьМатрена Перес. В 1851 Г Щучинск Артемьевна1809 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно