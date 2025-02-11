(Горшенина) Агапия Петрова 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

(Горшенина) Агапия Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1859, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 25.05.1874, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Горшенин Пётр Тимофеев1828 г.р.
Мать
Горшенина Прасковья Ефимова1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Горшенин Пётр Тимофеев

Мать: Горшенина Прасковья Ефимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
25.05.1874
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От боли горла

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