(Горшенина) Агапия Петрова
женский, родилась 1859, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 25.05.1874, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецГоршенин Пётр Тимофеев1828 г.р.
МатьГоршенина Прасковья Ефимова1825 г.р.
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Рождение
1859
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.05.1874
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область