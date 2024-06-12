Отяковский Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения31.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1981
Бракосочетание
17.06.2005
Рождение ребёнка
22.11.2006
Дочь: Отяковская Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Отяковская (Нагорная) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
09.01.2019
Дочь: Отяковская Милана Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.01.2019
Сын: Отяковский Богдан Сергеевич
Мать ребёнка: не указана