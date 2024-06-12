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Отяковский Сергей Владимирович

Место рождения

Чернореченский, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

31.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1981

Отец: Отяковский Владимир Борисович

Мать: Отяковская (Лутохина) Татьяна Константиновна

Чернореченский, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
17.06.2005

Жена: Отяковская (Нагорная) Наталья Николаевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.11.2006

Дочь: Отяковская Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Отяковская (Нагорная) Наталья Николаевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.01.2019

Дочь: Отяковская Милана Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.01.2019

Сын: Отяковский Богдан Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область

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