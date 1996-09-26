Магомедов Шамиль Рабаданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1996
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1996
Отец: Магомедов Рабадан
Мать: Магомедова Жамилат
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.2020
Сын: Магомедов Амир Шамильевич
Мать ребёнка: Магомедова Аксинья Эдуардовна
Рождение ребёнка
09.04.2022
Дочь: Магомедова Амелия Шамильевна
Мать ребёнка: Магомедова Аксинья Эдуардовна