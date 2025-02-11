(Мать Анна Ивановна) Евдокия Кузминична
женский, родилась 19.02.1849, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 01.08.1850, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьГордеева 2Я Ж. Анна ИвановнаОколо 1813 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1849
Отец: Умер В 48 Лет? Гордеев-Свидетель В Янв 1846 Кузьма Корнилов (Кузьма Гордеевич По Мк)
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.08.1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область