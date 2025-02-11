(Мать Анна Ивановна) Евдокия Кузминична 19.02.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

(Мать Анна Ивановна) Евдокия Кузминична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 19.02.1849, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 01.08.1850, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Гордеева 2Я Ж. Анна ИвановнаОколо 1813 г.р.
Отец
Умер В 48 Лет? Гордеев-Свидетель В Янв 1846 Кузьма Корнилов (Кузьма Гордеевич По Мк)1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1849

Отец: Умер В 48 Лет? Гордеев-Свидетель В Янв 1846 Кузьма Корнилов (Кузьма Гордеевич По Мк)

Мать: Гордеева 2Я Ж. Анна Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.08.1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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