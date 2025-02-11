Нуштаев Василий Платонов 20.03.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Нуштаев Василий Платонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.03.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 03.06.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Нуштаев Платон Отставной Солдат Иванов09.11.1848 г.р.
Мать
Нуштаева Анна ЛарионоваДо 1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1895

Отец: Нуштаев Платон Отставной Солдат Иванов

Мать: Нуштаева Анна Ларионова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
03.06.1895
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: младенческой

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