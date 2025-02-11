Нуштаев Василий Платонов
мужской, родился 20.03.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 03.06.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецНуштаев Платон Отставной Солдат Иванов09.11.1848 г.р.
МатьНуштаева Анна ЛарионоваДо 1861 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1895
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.06.1895
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область