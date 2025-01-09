Авдеева (Гончаревская) Елена Никифоровна Около 1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдеева (Гончаревская) Елена Никифоровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1887, Украина

умерла После 1935

Мать
Гончаревская НатальяОколо 1865 г.р.
Отец
Гончаревский Никифор НикитичОколо 1865 г.р.
Супруги
Авдеев Фёдор МироновичОколо 1887 г.р.
Дети
Куприянова (Авдеева) Екатерина Фёдоровна08.12.1907 г.р.
Черкасова (Авдеева) Анна Фёдоровна1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Гончаревский Никифор Никитич

Мать: Гончаревская Наталья

Украина

В летописи 1917 года указано «30 лет».

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Фёдор Миронович

Упоминание
Неизвестно

ГААК | Фонд 233, Опись 1а, Дело 773, Листы 27-28

Рождение ребёнка
08.12.1907

Дочь: Куприянова (Авдеева) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указано «12 лет».

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Черкасова (Авдеева) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указано «7 лет».

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ростовцева (Авдеева) Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указано «5 лет».

Рождение ребёнка
1914

Сын: Авдеев Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Семёнова (Авдеева) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
25.05.1919

Сын: Авдеев Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
19.01.1921

Дочь: Лушникова (Авдеева) Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович

Смерть
После 1935

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