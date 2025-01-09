Авдеева (Гончаревская) Елена Никифоровна
женский, родилась Около 1887, Украина
умерла После 1935
МатьГончаревская НатальяОколо 1865 г.р.
ОтецГончаревский Никифор НикитичОколо 1865 г.р.
Супруги
Авдеев Фёдор МироновичОколо 1887 г.р.
Дети
Куприянова (Авдеева) Екатерина Фёдоровна08.12.1907 г.р.
Черкасова (Авдеева) Анна Фёдоровна1910 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Гончаревский Никифор Никитич
Мать: Гончаревская Наталья
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1907
Дочь: Куприянова (Авдеева) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Черкасова (Авдеева) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ростовцева (Авдеева) Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Семёнова (Авдеева) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович
Рождение ребёнка
25.05.1919
Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович
Рождение ребёнка
19.01.1921
Дочь: Лушникова (Авдеева) Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Авдеев Фёдор Миронович
Смерть
После 1935
В летописи 1917 года указано «30 лет».