Солдатова (Фадеева) (Фадеева) Варвара Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Фадеева) (Фадеева) Варвара Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Фадеев Антон Дмитриевич

Мать: Фадеева Татьяна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Солдатов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Солдатов Андрей

Рождение ребёнка
1935

Сын: Солдатов Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Солдатов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Андрей

Смерть
1960
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