Солдатова (Фадеева) (Фадеева) Варвара Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Фадеев Антон Дмитриевич
Мать: Фадеева Татьяна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Солдатов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Солдатов Андрей
Рождение ребёнка
1935
Сын: Солдатов Леонид Андреевич
Отец ребёнка: Солдатов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солдатов Андрей
Смерть
1960