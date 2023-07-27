Солдатов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Солдатов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Солдатова (фадеева) Варвара Антоновна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Солдатов Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Солдатова (фадеева) Варвара Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова (фадеева) Варвара Антоновна

Смерть
Неизвестно
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