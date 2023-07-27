Солдатов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Солдатов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Солдатова (фадеева) Варвара Антоновна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Солдатов Леонид Андреевич
Мать ребёнка: Солдатова (фадеева) Варвара Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно