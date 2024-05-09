Бутина Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1961
Сын: Бутин Михаил Станиславович
Отец ребёнка: Бутин Станислав Михайлович
Рождение ребёнка
09.08.1971
Дочь: Мачкова (Бутина) Ольга Станиславовна
Отец ребёнка: Бутин Станислав Михайлович