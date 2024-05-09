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Бутина Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутин Станислав Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1961

Сын: Бутин Михаил Станиславович

Отец ребёнка: Бутин Станислав Михайлович

Рождение ребёнка
09.08.1971

Дочь: Мачкова (Бутина) Ольга Станиславовна

Отец ребёнка: Бутин Станислав Михайлович

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