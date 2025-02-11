Лешина (Кочеткова) Вера Ильина
женский, родилась 14.09.1881, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКочетков Илья КарповНеизвестно г.р.
МатьКочеткова Стефанида ГордееваНеизвестно г.р.
Супруги
Лешин Яков Сергеев18.03.1884 г.р.
Дети
Лешин Антон Яковлевич28.07.1903 г.р.
Лешин Михаил Яковлевич07.11.1905 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1881
Отец: Кочетков Илья Карпов
Бракосочетание
23.10.1902
Муж: Лешин Яков Сергеев
Рождение ребёнка
28.07.1903
Отец ребёнка: Лешин Яков Сергеев
Рождение ребёнка
07.11.1905
Отец ребёнка: Лешин Яков Сергеев
Смерть
Неизвестно