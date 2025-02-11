Лешина (Кочеткова) Вера Ильина 14.09.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешина (Кочеткова) Вера Ильина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.09.1881, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кочетков Илья КарповНеизвестно г.р.
Мать
Кочеткова Стефанида ГордееваНеизвестно г.р.
Супруги
Лешин Яков Сергеев18.03.1884 г.р.
Дети
Лешин Антон Яковлевич28.07.1903 г.р.
Лешин Михаил Яковлевич07.11.1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1881

Отец: Кочетков Илья Карпов

Мать: Кочеткова Стефанида Гордеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
23.10.1902

Муж: Лешин Яков Сергеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.07.1903

Сын: Лешин Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Лешин Яков Сергеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.11.1905

Сын: Лешин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Лешин Яков Сергеев

Смерть
Неизвестно

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